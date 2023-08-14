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Karagümrük'e Çizme'den 2 yıldız

14 kişi ayrılan Gümrük, İtalya Serie A’da H.Verona’dan stoper Ceccherini ve golcü Lasagna’yı radarına aldı. Lasagna’nın da bugün Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Karagümrük'e Çizme'den 2 yıldız

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden Karagümrük, 14 futbolcunun ayrılığı sonrasında transfere hız verdi. Kırmızı-siyahlılar, İtalya'dan Momentidicalcio'nun haberine göre; İtalya Serie A'dan Hellas Verona'nın iki yıldızı Ceccherini ve Lasagna'nın peşinde. Kontratı 2025'te bitecek 31 yaşındaki santrfor Lasagna'nın, transfer için bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Lasagna, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

İLK KEZ YURT DIŞINDA

Karagümrük'ün Lasagna'nın dışında savunmasını takviye etmek için Hellas Verona'dan almak istediği 31 yaşındaki stoper Ceccherini de sözleşmesinin son yılına girdi. 2021'de Fiorentina'dan 3 milyon euro bonservisle Verona ekibinin yolunu tutan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 23 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Sağ bekte de görev alabilen Ceccherini, Gümrük'e transfer olması halinde ilk kez ülkesi dışında futbol oynayacak.

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