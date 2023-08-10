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Fatih Karagümrük Ryan Mendes'i transfer etti

Son dakika transfer haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer ettiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:28
Fatih Karagümrük Ryan Mendes'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ryan Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da forma giymişti.

Mendes, 2016-2017 sezonun devre arasında ise Kayserispor'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunda 7 resmi maçta forma giyip bir gol atan tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezon ise 39 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırmıştı.

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