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Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 19:07
Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Yeni sezon öncesi Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaklaşık 1 haftadır kampta bulunan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kısa pas çalışmasıyla sürdü.

Hücum futboluna yönelik taktik ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, koordinasyon ve duran top çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Öte yandan VavaCars Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor ile hazırlık maçı oynayacak.

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