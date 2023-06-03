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Konyaspor - Fatih Karagümrük karşılaşması ardından maç değerlendirmeleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:23
Konyaspor - Fatih Karagümrük karşılaşması ardından maç değerlendirmeleri
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Konyaspor adına karşılaşmanın devre arasına gidilirken hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gören teknik direktör Aleksandar Stanojevic yerine yardımcı antrenör Branimir Micovic; Fatih Karagümrük adına ise teknik sorumlu Burak Kaymak katıldı.

Oyunun kontrolden çıktığını belirterek 1 puan almak durumunda kaldıklarını ifade eden Branimir Micovic, "İkinci yarıda da çok net iki pozisyonumuz vardı. Bunu iyi bir şekilde değerlendirebilirdik ama bu konuda başarılı olamadık. Daha sonrasında oyun biraz olsun kontrolümüzden çıktı. Bir puan almış olduk ve bununla yetinmek zorundayız" dedi.

Bir basın mensubunun, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in kırmızı kart görmesiyle ilgili sorduğu soruyu ise Micovic, "Gerçeği söylemek gerekirse bu konu hakkında düşüncelerim var ama bunu söylemeyeceğim. Takımım ya da ben ceza yiyebilirim. Bu yüzden bu konunun cevabı, bu sorunuzu cevaplamamak oluyor" şeklinde yanıtladı.

KAYMAK: GALİBİYETİ KAÇIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

İkinci yarıda oynadıkları futbolla, galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak, "Karşılaşmanın ilk 15 dakikası çok iyi başlayamadık ne yazık ki. ondan sonra reaksiyon vermeye başladık. ilk yarı çok iyi başlamadık. Bunun sonucunda da ilk yarıyı 1-1 berabere bitirdik. İkinci yarı ise tam tersi bir tablo vardı. Gayet iyi bir performans sergiledik. Çok fazla pozisyona girdiğimizi düşünüyorum. 3 tane pozisyonumuz vardı. 2 tanesi direkten döndü. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum açıkçası. Son maç Kasımpaşa karşısında 3 puan alıp, ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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