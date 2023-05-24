Fatih Karagümrük sezon sonuna kadar Alparslan Erdem'e emanet!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 maçına antrenör Alparslan Erdem yönetiminde çıkacak.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

Almanya'da başladığı futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Galatasaray, Gençlerbirliği, Bucaspor ve İstanbul Başakşehir formaları giyen Alparslan Erdem, kariyerini geçen sezon Fatih Karagümrük'te noktaladı.

Ligin 36. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, 37. haftada Arabam.com Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kırmızı-siyahlı takım, sezonu sahasındaki Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayacak.

İtalyan teknik adamla yollarını ayıran Fatih Karagümrük, 35 haftada topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor.