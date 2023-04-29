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Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Sezonun en kötü maçını oynadık"

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla galip ayrılırken ev sahibi takımda Andrea Pirlo mağlubiyeti değerlendirdi. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 19:39
Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Sezonun en kötü maçını oynadık"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük evinde karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Sezonun en kötü maçını oyandık. Hiç hareketlenmedik. Rakip bizi yarı sahasında kabul etti. Topu hızlı çeviremedik. Hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu maçı hızlı bir şekilde unutacağız. Maalesef 3 haftalık aramız var. Çok uzun bir araya gireceğiz. Ondan sonra Adana Demirspor maçını analizini yapacağız" diye konuştu.

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