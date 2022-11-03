Haberler Fatih Karagümrük PFDK Karagümrük-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adnan Uğur'a 2 maç ceza verdi

PFDK Karagümrük-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adnan Uğur'a 2 maç ceza verdi

PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray maçında kırmızı kart gören F. Karagümrüklü Adnan Uğur'a 2 maç ceza verdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 18:15
PFDK Karagümrük-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adnan Uğur'a 2 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adnan'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası uyguladı.

Disiplin kurulu Süper Lig'den Adana Demirspor'a 251 bin lira, Fenerbahçe'ye 195 bin lira, Yukatel Kayserispor'a 112 bin lira, Galatasaray'a 100 bin lira ve Arabam.com Konyaspor'a 56 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Konyaspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir maçlığına bloke etti.

PFDK, Konyaspor antrenörü Çağatay Turan'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Spor Toto 1. Lig'den ise Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'e 21 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira, Çaykr Rizespor yardımcı antrenörü Mustafa Sarp'a 2 resmi maçtan men ve 13 bin lira para cezası uygularken, Sakaryaspor'a 56 bin lira, Altay'a 28 bin lira, Pendikspor'a da 20 bin lira para cezası kesti.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...
30 bin TL promosyon ödemesi! Kamu çalışanları turnayı gözünden vurdu! Emekli, memur, özel sektöre ÇİFT maaş...
F.Bahçe'de büyük pişmanlık! Tayyip Talha...
G.Saray'ın istediği yıldız konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karagümrük rotayı çizdi
Viviano duvar ördü
Kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Canlı döviz ve altın kuru takibi (3 Kasım)
KPSS 55, 65, 75 puanla memur ataması
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş derbi öncesi yemekte bir araya geldi! Beşiktaş derbi öncesi yemekte bir araya geldi! 18:46
PFDK'dan Sakaryaspor ve Altay'a ceza PFDK'dan Sakaryaspor ve Altay'a ceza 18:19
Başakşehir - Hearts | CANLI Başakşehir - Hearts | CANLI 18:01
Kayserispor G.Antep FK mesaisine devam etti Kayserispor G.Antep FK mesaisine devam etti 17:56
Babel'den sonra sahne Weghorst'un! Babel'den sonra sahne Weghorst'un! 17:53
Quaresma ve İlhan Mansız Beşiktaş'ta buluşuyor! Quaresma ve İlhan Mansız Beşiktaş'ta buluşuyor! 17:26
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük pişmanlık! Tayyip Talha... F.Bahçe'de büyük pişmanlık! Tayyip Talha... 17:04
The NBA Exhibition sergisi İstanbul'da açıldı The NBA Exhibition sergisi İstanbul'da açıldı 17:01
Şoke eden veda! Rafael Nadal... Şoke eden veda! Rafael Nadal... 16:45
G.Saray'ın istediği yıldız konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor" G.Saray'ın istediği yıldız konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor" 16:28
D.Kiev - F.Bahçe maçı saat kaçta? D.Kiev - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:17
Fırtına tur peşinde! 3 puan... Fırtına tur peşinde! 3 puan... 16:09