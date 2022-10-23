Karagümrük coştu bir kere

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet özlemini Hatayspor karşısında bitiren Fatih Karagümrük, Ümraniyespor engelini de 3 golle aştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ümraniyespor, Umut Nayir'in 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Yanıt vermekte gecikmeyen konuk ekip, Borini'nin ortasında Biraschi'nin kafa vuruşuyla 8'de duruma eşitlik getirdi: 1-1. Devre eşitlikle geçilirken; 55'te Kouassi'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topa Diagne gelişine yarım voleyle vurarak takımını öne geçirdi: 2-1. 90'da ise Caner Erkin'in kornerden gönderdiği topu Borini altıpasın sağ çaprazından ağlara gönderdi ve 3-1'lik galibiyeti belirleyen isim oldu. Üst üste 2. kez kazanan Pirlo'nun öğrencileri, puanını 12'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 3 puanla son sırada kaldı.



DIAGNE BOŞ GEÇMEDİ!

Karagümrük'te 54. dakikada oyuna giren Diagne, 55'te golünü attı. Bu sezon 10. kez forma giyen Senegalli oyuncu, 5. kez fileleri sarstı.



Fatih Karagümrük gelecek hafta G.Saray'la karşılaşacak. İki ekibin son 4 mücadelesinde 1'er galibiyet ve 2'şer beraberlik çıktı. Karagümrük 4, G.Saray ise 5 gol buldu.



'KALİTEMİZ YETMİYOR'

Ümraniye Teknik Direktörü Recep Uçar, pozisyonları sonlandırma anlamında ciddi zaaflarının olduğunu ifade etti. Uçar, "Maçlara iyi hazırlanıyoruz, planlarımız işliyor ama sonlandırmada zaaflarımız var. Belki kalitemiz yetmiyor. Bugün de öyle bir maç oldu. Bunun için üzgünüz" diye konuştu.