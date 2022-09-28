Son dakika: Adem Ljajic'in yeni adresi Fatih Karagümrük oldu!

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sırp futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.