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Son dakika: Adem Ljajic'in yeni adresi Fatih Karagümrük oldu!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 17:13 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 17:17
Son dakika: Adem Ljajic'in yeni adresi Fatih Karagümrük oldu!

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sırp futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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