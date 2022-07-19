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Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük'ten Colin Kazım Richards sürprizi!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, eski milli futbolcu Colin Kazım Richards'la anlaşmaya vardı. Türkiye'de son olarak Bursaspor formasını terleten Kazım, 8 yıl aranın ardından yeniden ülkesine dönüyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 15:01
Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük'ten Colin Kazım Richards sürprizi!

Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, takımı adına 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Türkiye'de en son 2014 yılında Bursaspor forması giyen Colin Kazım Richards, 8 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmüş olacak.

553 MAÇTA 91 GOL 46 ASİST

Kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan 36 yaşındaki santrfor, Türkiye ve İngiltere dışında, Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde de oynadı. Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Colin Kazım, 91 gol atıp, 46 da asist yaptı.

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