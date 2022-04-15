Karagümrük kalecisi Viviano: Trabzonspor şampiyonluğu hak ediyor

Karagümrük'ün başarılı kalecisi Viviano, 1-1 berabere biten Trabzonspor maçında yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan file bekçisi, bordo-mavililerin şampiyonluğu hak ederek kazandığını söyledi.



İşte o sözler...

Viviano: Tünelde gerginlikler oldu. Bunlara hiç gerek yok. Geçen sene Beşiktaş'ı yendiğimizde de sıkıntı olmuştu. Futbol bu. Ligde sona doğru gerilimler olabiliyor.

Trabzonspor hak ederek buraya geliyor. Sezon başından beri söylüyorum; olduğu noktayı hak ediyor Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar ve bunu da hak ediyorlar.