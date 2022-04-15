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Karagümrük kalecisi Viviano: Trabzonspor şampiyonluğu hak ediyor

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Karagümrük sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin deneyimli file bekçisi Viviano karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan eldiven, Trabzonspor'un şampiyonluğu hak ederek kazandığını ifade etti. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 23:09
Karagümrük kalecisi Viviano: Trabzonspor şampiyonluğu hak ediyor

Karagümrük'ün başarılı kalecisi Viviano, 1-1 berabere biten Trabzonspor maçında yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan file bekçisi, bordo-mavililerin şampiyonluğu hak ederek kazandığını söyledi.

İşte o sözler...

Viviano: Tünelde gerginlikler oldu. Bunlara hiç gerek yok. Geçen sene Beşiktaş'ı yendiğimizde de sıkıntı olmuştu. Futbol bu. Ligde sona doğru gerilimler olabiliyor.

Trabzonspor hak ederek buraya geliyor. Sezon başından beri söylüyorum; olduğu noktayı hak ediyor Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar ve bunu da hak ediyorlar.

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