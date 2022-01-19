Caner Erkin'den Volkan Demirel'e flaş tepki! Herkes bunu konuşuyor

Karşılaşmaya ise Caner Erkin ile Volkan Demirel arasında yaşananlar damga vurdu. Karagümrük'te mücadeleye ilk 11'de başlayan Caner Erkin 89.dakikada oyundan alındı. Değişikliğe sinirlenen Caner Erkin, hocası Volkan Demirel'e serzenişte bulundu. O anlar yayına yansıdı.

"HOCAM NİYE DEĞİŞTİRİYORSUN YA!"

Alparslan Erdem'i oyuna almaya hazırlanan Volkan Demirel, Caner Erkin'i saha kenarına çağırdı. Bu kararı beğenmeyen Caner Erkin, hocası Volkan Demirel'e "Hocam niye değiştiriyorsun ya!" sözleriyle serzenişte bulundu. Tecrübeli sol bekin bu sözleri yayına net bir şekilde yansıdı.