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Caner Erkin'den Volkan Demirel'e flaş tepki! Herkes bunu konuşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fath Karagümrük, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karagümrük'te maça 11'de başlayan Caner Erkin, 89. dakikada oyundan alınırken, kenara geldiği sırada teknik direktörü Volkan Demirel'e tepki gösterdi. O anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte Caner Erkin'in Volkan Demirel'e sarf ettiği o sözler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:15
Caner Erkin'den Volkan Demirel'e flaş tepki! Herkes bunu konuşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Caner Erkin'den Volkan Demirel'e flaş tepki! Herkes bunu konuşuyor

Karşılaşmaya ise Caner Erkin ile Volkan Demirel arasında yaşananlar damga vurdu. Karagümrük'te mücadeleye ilk 11'de başlayan Caner Erkin 89.dakikada oyundan alındı. Değişikliğe sinirlenen Caner Erkin, hocası Volkan Demirel'e serzenişte bulundu. O anlar yayına yansıdı.

Caner Erkin'den Volkan Demirel'e flaş tepki! Herkes bunu konuşuyor

"HOCAM NİYE DEĞİŞTİRİYORSUN YA!"

Alparslan Erdem'i oyuna almaya hazırlanan Volkan Demirel, Caner Erkin'i saha kenarına çağırdı. Bu kararı beğenmeyen Caner Erkin, hocası Volkan Demirel'e "Hocam niye değiştiriyorsun ya!" sözleriyle serzenişte bulundu. Tecrübeli sol bekin bu sözleri yayına net bir şekilde yansıdı.

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