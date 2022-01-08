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Gaziantep FK - Karagümrük maçı sonrası Volkan Demirel'den Zorbay Küçük'e sert tepki!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinde teknik direktör Volkan Demirel karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştiren Demirel, penaltı isyanında bulundu. Pozisyonun penaltı olduğunu dile getiren genç hoca, "Eğer pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Zorbay hocama böyle bir teklifte bulunuyorum." şeklinde konuştu. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 17:23
Gaziantep FK - Karagümrük maçı sonrası Volkan Demirel'den Zorbay Küçük'e sert tepki!

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3-1'lik Gaziantep FK yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarını eleştirirken, "İyi başlamadık. Bireysel hatalardan gol yedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle golü bulduk. Golden sonra tartışmalı pozisyonlar vardı. Eğer pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Zorbay hocama böyle bir teklifte bulunuyorum."şeklinde konuştu.

KARAGÜMRÜK'TEN PAYLAŞIM

Fatih Karagümrük'ten yapılan paylaşımda ise, "Allah karışana kadar hırsızlar mutludur." ifadelerine yer verildi.

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