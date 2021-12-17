Son dakika spor haberi: Volkan Demirel Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı

İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni hocasını resmen duyurdu. İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Volkan Demirel'le 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz. pic.twitter.com/AXuz8gOfgb — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 17, 2021