Haberler Fatih Karagümrük Son dakika spor haberi: Volkan Demirel Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. İstanbul ekibi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski file bekçisi Volkan Demirel'le 2.5 yıllık anlaşma sağlandığını bildirdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 12:56 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 13:03
Son dakika spor haberi: Volkan Demirel Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı

İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni hocasını resmen duyurdu. İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Volkan Demirel'le 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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