Karagümrük yaktı

Süper Lig'in bir başka yeni ekibi Fatih Karagümrük evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı. İlk yarıda oyunu domine eden kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren goller, 19. ve 30. dakikalarda Bertolacci ile 37. dakikada Balkovec'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 84. dakikada Aleksic kaydetti.

6 YENİLGİ, 6 PUAN

Bu sonucun ardından son 5 maçta 3'üncü galibiyetini alan Karagümrük puanını 14 yaparken, sezonun 6. yenilgisini alan Başakşehir 6 puanda kaldı. Norveç ve Letonya maçları nedeniyle 2 haftalık milli ara sonrası Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde son şampiyon Beşiktaş ile büyük bir kapışmada kozlarını paylaşacak.