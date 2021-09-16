Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da konuşan Süleyman Hurma, "Transfer politikamızı tam anlamıyla anlatamadık. Sezon öncesinde iyi futbolcular transfer ettik. Marka değerimizi yükseltecek futbolcuları transfer ettik. Bizi ayakta tutabilecek isimleri kadromuzu dahil ettik. Çünkü ligde zorlu bir yarış var. Her takımın iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Amacımız Fatih Karagümrük'ü dünyaya tanıtmak. Medhi Benatia'yla sözleşme imzaladıktan sonra oyuncumuzu yanımda PSG Başkanı Nasır el-Halifi aradı ve tebrik etti. Genel olarak şu ana kadar yaptıklarımızdan mutluyuz. İnşallah daha da güzel işlere imza atacağız." dedi.

'GURBETÇİ TRANSFERİMİZİ YABANCI KURALI ETKİLEDİ'

Gurbetçi futbolcu transferlerinin sebeplerini anlatan Hurma, "Kariyerimde gurbetçi futbolcu transferleri önemli bir yer tutar. Özellikle de yabancı kuralının değişmesinden sonra doğal olarak yerli oyuncu ihtiyacımız oldu. Biz de gurbetçi futbolculara yöneldik." diye konuştu.

'YABANCI OYUNCU KISITLAMASI REKABETİ AZALTACAK'

8+3 yabancı kuralını eleştiren Süleyman Hurma, "Bu kural büyük takımlara yarayacaktır. Bu kural Türk futboluna asla hizmet etmez. Futbolcunun iyisi- kötüsü, yaşlısı-genci olur; yerlisi yabancısı olmaz. Eğer biz kendi çocuklarımızı düşünüyorsak Avrupalılar ile rekabet edecek ortamı sağlamamız lazım. Futbolcu yetiştirebilmemiz için 5 temel unsura ihtiyacımız var. İnsan, bilgi, zaman, para ve tesis. Bizde şu anda sadece insan var. Bunların birine sahipken kısıtlama getirmek bence mantıksızlıktır. Yabancı oyuncu kısıtlaması rekabeti azaltacaktır. Büyük kulüpler ile Anadolu takımlarının arasındaki fark artacak. Bulduğumuz iyi yerli oyuncuları alamayacağız. Bulduklarımız oyuncuları da elimizden kaptıracağız.

'BÜYÜK TAKIMLAR KURALLA İLGİLİ MÜCADELE ETMEDİ'

Sezon öncesi Schalke'den Levent Mercan'ı transfer ettik, Levent 2 ay sonra A Milli Takıma gittiğinde ilk soru 'Büyüklerden hangi takıma gitmek istiyorsun?' olacak, 6 ay sonra ayartılıp büyük takımlara gidecek. Eskiden bu film böyleydi! Son yıllarda Anadolu takımları da rekabet içine girmişti, artık bu olmayacak. Bu kuralın da büyük takımlar tarafından desteklendiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili karşıt görüşler ifade edilse de büyük takımlar bu konuyla ilgili çok fazla mücadele etmedi. Konuşurken bir iki takım hariç bu kurala karşıydı, ama kullanılan cümlelere baktığımızda birçok kulüp destekledi. Büyük diye tabir edilen takımlar yabancı kısıtlamasıyla ilgili 'Olsa iyi olur, yerli oyuncularımız var' dediler." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"BEN KARLI ÇIKARIM AMA TÜRK FUTBOLU ZARAR GÖRÜR"

"Kural değişse de fark etmez biz bu piyanoyu çalmayı biliyoruz. Elimizden piyanomuz alınırsa başka bir piyano bulur onu çalarız. Ben bu kuraldan korkmuyorum. Ekonomik olarak da bu işten iyi kazanımlar elde ederim. Daha önce benim bulunduğum kulüpler bu kuraldan iyi kazanımlar elde etmiş ve yerli oyuncuları ederlerden fazla bonservis ücretlerine satmıştır. Ben bu işten karlı çıkarım fakat Türk futbolu zarar görür."

'EMRE MOR GİBİ BİR DEĞER BU RİSKİ DENEMEYE DEĞER'

Erhun Öztümer ve Emre Mor'un transfer sürecini anlatan Hurma, "Erhun Öztümer uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncuydu, şartlar bu yıl olgunlaştı ve transfer ettik. Erhun'un A Milli Takıma çağrılacağını düşünüyorum. Emre Mor dünya çapında büyük bir star. Emre büyük problemler yaşadı. Emre tekrardan üst seviyede olmak istiyor. Emre'yi futbola döndürmeyi başarabilirsek hem Türk futbolu adına hem de Karagümrük adına çok büyük iş yapmış oluruz. Emre gibi bir değer bu riski denemeye değer." açıklamasında bulundu.

'FARİOLİ'Yİ TEKLİF GELİRSE KESİNLİKLE ENGEL OLMAM'

Francesco Farioli'ye yaz transfer döneminde teklif geldiğini söyleyen Süleyman Hurma, "Francesco Farioli dünya çapında bir hoca olacaktır. Antrenörlük hayatında iyiyi ve kötüyü yaşayarak tecrübe etmek gerekiyor. Farioli'ye teklif gelirse kesinlikle engel olmam. Bugüne kadar birçok hocamı sözleşmesi devam ederken elimden aldılar ve ses çıkarmadım. Farioli'ye sezon sonunda birkaç teklif geldi fakat kendisi bizimle devam etmek istedi." diye konuştu.

"HAYALİM KARAGÜMRÜK'Ü AVRUPA'YA TANITMAK"

Süleyman Hurma röportajı şu sözlerle tamamladı:

"Dünyada önemli kulüpler alınıyor ve satılıyor. Benim en büyük arzum Karagümrük'e tesis ve stadyum yapabilmek. Tesis için yetkililer ve etkililerle konuştum; hiçbir geri dönüş alamadım. Bakanımızla konuştum. Konunun şu anda Cumhurbaşkanımıza gittiğini biliyorum. Ben de konuşacağım. Tesis ve stadyum konusunu çözüme kavuşturabilirsem Karagümrük'ün herhangi bir problemi yok. Hayalim Karagümrük'ü Avrupa'nın bilinen bir kulübü yapmak. Göçebe gibi tesis tesis gezmek çok kötü ve onur kırıcı bir şey."

