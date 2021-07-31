O artık Karagümrüklü Benatia

Fatih Karagümrük, önceki gün anlaşmaya vardığı stoper Medhi Benatia'yı dün resmen kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi, 34 yaşındaki Faslı futbolcu ile sözleşme imzaladı. Son olarak Katar takımlarından Al-Duhail'de forma giyen Benatia, 1 Temmuz'dan itibaren boştaydı. Tecrübeli savunmacı imza sonrası yaptığı açıklamada "Süper Lig çekişmeli, zorlu bir yer. Burada yeni bir macera yaşayacağım için heyecanlayım. Umarım güzel bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu. Medhi Benatia daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların listesinde yer almıştı.