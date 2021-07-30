Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli savunmacı Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak Al-Duhail forması giyen Mehdi Benatia ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde daha önce Bayern Münih, Juventus ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Faslı savunmacının; 3 İtalya Serie A, 2 de Almanya Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor. Benatia ayrıca 58 kez Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.
📣 Medhi Benatia Karagümrük'te.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 30, 2021
Tecrübeli savunma oyuncusu @MedhiBenatia'yı kadromuza kattık. ⚫️🔴 https://t.co/o3aa30GLKf pic.twitter.com/0miwoIdSAC