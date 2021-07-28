Haberler Fatih Karagümrük Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük'ten Medhi Benatia bombası! Anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük'ten Medhi Benatia bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz yıllarda üç büyüklerle de ismi anılan Medhi Benatia ile anlaşmaya vardı. Faslı stoperin transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:21
Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük'ten Medhi Benatia bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, transferde bombayı patlatıyor. İstanbul temsilcisinin, Faslı stoper Medhi Benatia ile anlaştığı öğrenildi.

Son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu, temmuz itibarıyla serbest kalmıştı.

Benatia'nın kariyerinde Marsilya, Roma, Bayern Münih, Juventus gibi önemli kulüpler bulunuyor.

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İstanbul'a geldiği belirtilen Benatia'nın transferinin, son pürüzler giderilmesinin ardından resmen açıklanması bekleniyor. 34 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Yıldız ismin yıllık 1 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

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