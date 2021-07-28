Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük'ten Medhi Benatia bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, transferde bombayı patlatıyor. İstanbul temsilcisinin, Faslı stoper Medhi Benatia ile anlaştığı öğrenildi.

Son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu, temmuz itibarıyla serbest kalmıştı.



Benatia'nın kariyerinde Marsilya, Roma, Bayern Münih, Juventus gibi önemli kulüpler bulunuyor.



HER AN AÇIKLANABİLİR!

İstanbul'a geldiği belirtilen Benatia'nın transferinin, son pürüzler giderilmesinin ardından resmen açıklanması bekleniyor. 34 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Yıldız ismin yıllık 1 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.