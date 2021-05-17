Son dakika spor haberi: Artur Sobiech'e Rakow talip

Karagümrük'te son iki sezondur forma giyen Artur Sobiech'e ülkesinin takımı Rakow resmi teklif yaptı. Bu sezon 35 maçta forma giyen ve 9 gol kaydeden Polonyalı futbolcu için Polonya Ligi'ni 2'nci sırada bitiren ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Rakow girişimlerini hızlandırdı.

TÜRKİYE'DEN DE TALİPLERİ VAR

Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Artur Sobiech'e Süper Lig takımlarının da ilgisi bulunuyor. Sezon ortasında takım başına getirilen genç teknik adam Francesco Farioli de son iki maçta ilk 11'de görev verdiği Sobiech'i takımda tutmak istiyor. Karagümrük ile oyuncu tarafı ise sözleşme konusunda henüz anlaşamadı.

FATİH KURUÇUK HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Fatih Kuruçuk'un yeni adresi de bu süreçte netleşecek. Galatasaray'ın da transferini istediği Kuruçuk, Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti.

10 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İstanbul ekibinde 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonu 60 puanla 8'inci sırada tamamlayan Karagümrük'te Artur Sobiech, Emiliano Viviano, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay ve Murat Sarıgül'ün sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek. Kiralık futbolcular Enzo Roco, Gaston Campi, Jimmy Durmaz, Jeremain Lens ve Kemal Ademi de sözleşmesi sona eren oyuncular arasında yer alıyor.