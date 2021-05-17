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Son dakika spor haberi: Artur Sobiech'e Rakow talip

'e çıktığı ilk sezonda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük'te sözleşmesi biten futbolculara yoğun ilgi var. Sezonu 9 golle tamamlayan Artur Sobiech'e Polonya Ligi ekiplerinden Rakow resmen talip oldu. ve Galatasaray ile adı anılan 'un yeni adresi de kısa süre içinde netleşecek.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:50
Son dakika spor haberi: Artur Sobiech'e Rakow talip

Karagümrük'te son iki sezondur forma giyen Artur Sobiech'e ülkesinin takımı Rakow resmi teklif yaptı. Bu sezon 35 maçta forma giyen ve 9 gol kaydeden Polonyalı futbolcu için Polonya Ligi'ni 2'nci sırada bitiren ve 'ne katılmaya hak kazanan Rakow girişimlerini hızlandırdı.

TÜRKİYE'DEN DE TALİPLERİ VAR
Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Artur Sobiech'e takımlarının da ilgisi bulunuyor. Sezon ortasında takım başına getirilen genç teknik adam de son iki maçta ilk 11'de görev verdiği Sobiech'i takımda tutmak istiyor. Karagümrük ile oyuncu tarafı ise sözleşme konusunda henüz anlaşamadı.

FATİH KURUÇUK HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Ara transfer döneminde 'ye transferi son anda gerçekleşmeyen 'un yeni adresi de bu süreçte netleşecek. Galatasaray'ın da transferini istediği Kuruçuk, Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti.

10 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
İstanbul ekibinde 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonu 60 puanla 8'inci sırada tamamlayan Karagümrük'te Artur Sobiech, , Fatih Kuruçuk, ve 'ün sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek. Kiralık futbolcular , , Jimmy Durmaz, Jeremain Lens ve Kemal Ademi de sözleşmesi sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

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