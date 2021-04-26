Haberler Fatih Karagümrük Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının stadı belli oldu

Son dakika spor haberi: - maçının stadı belli oldu

Son dakika spor haberleri... 'in 38. haftasında 'ün 'u konuk edeceği maç, 'nda oynanacak.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:48
Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının stadı belli oldu

'in 38. haftasında oynanacak - karşılaşmasının stadı belli oldu. 'nun () resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadele 'nda oynanacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen 'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını daha önce de , Ülker, , ve gibi statlarda oynamıştı.

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