Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının stadı belli oldu

Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Antalyaspor karşılaşmasının stadı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını daha önce de Atatürk Olimpiyat, Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Vodafone Park gibi statlarda oynamıştı.