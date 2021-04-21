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Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te corona virüsü vakaları artıyor!

Son dakika spor haberleri... takımlarından Fatih Karagümrük'te, corona virüsü vakaları günden güne artıyor. İstanbul temsilcisi son yaptığı açıklama ile 2 futbolcusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklanan vaka sayısı 12'ye ulaştı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:47
Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te corona virüsü vakaları artıyor!

ekiplerinden Fatih Karagümrük'te iki corona virüsü vakası daha görüldü. Kulüpten yapılan açıklamada ve 'in test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklanan son vakalarla beraber Covid-19 testi pozitif olan futbolcu sayısı 12'ye yükseldi.

İstanbul temsilcisinde daha önce , , , , , , , , ve 'ın Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. Bu isimlerden hangilerinin iyileştiği ile ilgili kulüpten henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

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