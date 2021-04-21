Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te corona virüsü vakaları artıyor!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te iki corona virüsü vakası daha görüldü. Kulüpten yapılan açıklamada Jure Balkovec ve Artur Sobiech'in test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklanan son vakalarla beraber Covid-19 testi pozitif olan futbolcu sayısı 12'ye yükseldi.

İstanbul temsilcisinde daha önce Fabio Borini, Lucas Biglia, Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic, Enzo Roco, Efe Tatlı ve Koray Altınay'ın Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. Bu isimlerden hangilerinin iyileştiği ile ilgili kulüpten henüz bir bilgilendirme yapılmadı.