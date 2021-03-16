Gümrük'te Şota sesleri

SÜPER Lig'in yeni ekibi Karagümrük'te son Sivas yenilgisi sonrası Şenol Can'la yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, üst üste 2. yenilginin ardından takımı Süper Lig'e taşıyan 37 yaşındaki Şenol Can'la vedalaştı. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbul temsilcisinde Özbekistan'ın Pakhtakor takımından ayrılan Şota isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Kayseri ve Trabzon'da da Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte çalışan Gürcü teknik adamın uzun vadeli bir proje istediği bildirildi. Kasımpaşa'da da görev alan 48 yaşındaki Şota'da pürüz çıkması halinde diğer adayların ise Hüseyin Çimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre olduğu kaydedildi.