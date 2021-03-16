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Gümrük'te Şota sesleri

Ligde 3 maçtır kazanamayan K.Gümrük’te Sivas yenilgisi sonrası Şenol Can’la yollar ayrıldı; favori .

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Gümrük'te Şota sesleri
SÜPER Lig'in yeni ekibi 'te son Sivas yenilgisi sonrası Şenol Can'la yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, üst üste 2. yenilginin ardından takımı Süper Lig'e taşıyan 37 yaşındaki Şenol Can'la vedalaştı. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbul temsilcisinde Özbekistan'ın Pakhtakor takımından ayrılan Şota isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Kayseri ve Trabzon'da da Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte çalışan Gürcü teknik adamın uzun vadeli bir proje istediği bildirildi. Kasımpaşa'da da görev alan 48 yaşındaki Şota'da pürüz çıkması halinde diğer adayların ise Hüseyin Çimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre olduğu kaydedildi.
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