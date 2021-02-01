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Son dakika: kaleci 'ü kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi... takımlarından , . Lig temsilcisi Beypiliç 'dan 24 yaşındaki kaleci 'ü kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 19:49
Son dakika: Fatih Karagümrük kaleci Yavuz Aygün'ü kadrosuna kattı

takımlarından , . Lig temsilcisi Beypiliç 'dan 24 yaşındaki kaleci 'ü kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız kadrosunu kaleci Yavuz Aygün ile güçlendirdi. Sportif direktörümüz 'ın imza attırdığı Yavuz Aygün'e forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

altyapısından yetişen ve 2016'da 'ye transfer olan Yavuz, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını 'da geçirdi. Yavuz, 2019'da ise TFF 1. Lig takımı Boluspor'a transfer oldu.

24 yaşındaki kaleci, kariyerinde 1 Süper Lig, 4 TFF 1. Lig ve 5 maçında forma giydi, . Lig'de ise 12 karşılaşmaya çıktı.



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