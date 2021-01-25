Horoz'la teselli

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, galibiyet halkasına mali krizdeki Denizlispor'u da ekledi. Ligde sonuncu durumdaki rakibi karşısında her iki yarıda attığı gollerle sonuca giden Gümrük, Beşiktaş mağlubiyetini de telafi etti. Ege'de karşılıklı ataklarla geçilen ilk 40 dakikada Denizli'de Sagal ve Sacko, İstanbul ekibinde Borini, net gol pozisyonlarından yararlanamadı. İlk devre golsüz bitecek derken, sahneye kırmızı- siyahlıların yeni transferi İtalyan yıldız futbolcu Fabio Borini çıktı. 44. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahasının sağından yaptığı ortada, sol tarafta topla buluşan İtalyan forvetin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve ilk yarı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

EVİNDE 4'TE SIFIR

İkinci yarıda Denizli 48'de Kubilay'la gole yaklaştı. Kubilay'ın altıpas üzerinden vuruşu auta gitti. Gümrük 78'de farkı ikiye çıkardı. Jimmy Durmaz'ın pasıyla buluşan Ndao'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta, top ağlarla buluştu: 0-2.

İki farklı geriye düşen yeşil-siyahlılar 88'de yeni transferi Diskerud'la golü buldu ancak kalan sürede skoru değiştiremedi ve sahasında 4, toplamda üst üste 3. yenilgisini alırken, galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Karagümrük ise deplasmanda üst üste 2. kez galibiyet sevinci yaşadı.

6-7 TANE TRANSFER LAZIM

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini savunurken, transfer istedi. Koşukavak, "44. dakikada ilk kez kaleye gelip golü buldular. Bu seviyede oyuncu kalitesini artırmaya ihtiyacımız var. Rakiplerimizin kalitesinde net 6-7 oyuncuya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

OYUNU ELİMİZDE TUTTUK

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Beşiktaş yenilgisini unutturmaları için mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını vurguladı. Atılay Canel, "Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk. İstediğimiz gibi pozisyonlara da girdik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" dedi.