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Karagümrük karşısında galibiyet peşinde!

'in 9. haftasında ile , 'nda karşı karşıya gelecek. Saat 13.30'da başlayacak olan mücadelede düdük çalacak.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:22 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:54
Karagümrük Sivasspor karşısında galibiyet peşinde!

, 'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü 'u konuk edecek.

'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda , ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen ekibi, ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken FK ve MKE Ankaragücü ile puanları paylaştı.

Fatih Karagümrük bu karşılaşmalarda 12 puan toplarken, Sivasspor 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan aldı.

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