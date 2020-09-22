Haberler Fatih Karagümrük Son dakika haberi: Yalçın Ayhan futbol kariyerini noktaladı

Son dakika haberi: kariyerini noktaladı

alt yapısından yetişen ve bir dönem 'da da forma giyen defans oyuncusu , aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu son olarak Karagümrük forması giymişti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 13:37
Son dakika haberi: Yalçın Ayhan futbol kariyerini noktaladı

, profesyonel hayatını sonlandırdı.

altyapısından yetişen ve bir dönem 'da da forma giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Yalçın Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 1998 yılında amatör ligden Beşiktaş Kulübünün 14-16 yaş takımına transferiyle başladığı ve 392 , 33 1. Lig, 38 olmak üzere 463 resmi maçta görev aldığı profesyonel futbol hayatına nokta koyduğunu belirterek, "Aktif futbol yaşantımı bıraktığımı spor kamuoyu ve tüm sevenlerimle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Futbol hayatı boyunca görev yaptığı 14 ayrı kulübün taraftarına, malzemecisine, başkan ve yöneticilerine teşekkür eden Yalçın Ayhan, "Teknik adamlara, müsabakalarımızda görev yapan hakemlerimize, tüm takım arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı bir borç bilirim. Her ne kadar aktif futbol hayatıma nokta koymuş olsam da 22 yıllık birikimimi yine futbola hizmet ederek değerlendirmek istiyorum. Bu hususta ilerleyen zamanlarda gelişmeler olması halinde bunları da tüm sevenlerim ve spor kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim." görüşlerine yer verdi.


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