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Haberler Eyüpspor Arda Turan İkas Eyüpspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Arda Turan İkas Eyüpspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan görevden ayrıldığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 15:41 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 15:46
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Arda Turan İkas Eyüpspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan ile yollarını ayırdı.

Genç teknik adam yayınladığı video ile İstanbul ekibine veda etti.

— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) May 25, 2025

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