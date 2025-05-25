Arda Turan İkas Eyüpspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan ile yollarını ayırdı.

Genç teknik adam yayınladığı video ile İstanbul ekibine veda etti.

"Sizlere minnettarım.Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor'da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."

Teknik… pic.twitter.com/4HvDqngkkU