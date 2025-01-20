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Haberler Eyüpspor Eyüpspor'dan ayrılan Jonjo Shelvey Burnley'e imzayı attı

Eyüpspor'dan ayrılan Jonjo Shelvey Burnley'e imzayı attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la sözleşmesini fesheden Jonjo Shelvey, Championship ekiplerinden Burnley ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 20:48
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Eyüpspor'dan ayrılan Jonjo Shelvey Burnley'e imzayı attı

Sezon başında Eyüpspor'a imza atan ve 6 maçın ardından Trendyol Süper Lig'e veda eden Jonjo Shelvey, Championship ekiplerinden Burnley ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp kanalına konuşan Shelvey, "Burnley karşısında Turf Moor'da oynadığım her maç çok zorlu oldu. Ama artık bu takımın bir parçasıyım ve kulübü ilerletmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burnley, Premier Lig'e ait." dedi.

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