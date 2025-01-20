Eyüpspor'dan ayrılan Jonjo Shelvey Burnley'e imzayı attı

Sezon başında Eyüpspor'a imza atan ve 6 maçın ardından Trendyol Süper Lig'e veda eden Jonjo Shelvey, Championship ekiplerinden Burnley ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp kanalına konuşan Shelvey, "Burnley karşısında Turf Moor'da oynadığım her maç çok zorlu oldu. Ama artık bu takımın bir parçasıyım ve kulübü ilerletmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burnley, Premier Lig'e ait." dedi.

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