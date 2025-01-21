İkas Eyüpspor'da Gianni Bruno ile yollar ayrldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Belçikalı futbolcu Gianni Bruno'yla yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun takımın Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol aldığı vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sene yaşadığımız hayalimizde bizimle mücadele eden futbolcumuz Gianni Bruno ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kariyerine Iğdır FK'de devam edecek Gianni Bruno'ya takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Gianni Bruno, ikas Eyüpspor'la bu sezon çıktığı 13 lig maçında 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Belçikalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında ise takımı adına 3 gol kaydetti.