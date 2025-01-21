  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor'da Gianni Bruno ile yollar ayrldı

İkas Eyüpspor'da Gianni Bruno ile yollar ayrldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Belçikalı futbolcu Gianni Bruno'yla yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İkas Eyüpspor'da Gianni Bruno ile yollar ayrldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Belçikalı futbolcu Gianni Bruno'yla yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun takımın Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol aldığı vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sene yaşadığımız hayalimizde bizimle mücadele eden futbolcumuz Gianni Bruno ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kariyerine Iğdır FK'de devam edecek Gianni Bruno'ya takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Gianni Bruno, ikas Eyüpspor'la bu sezon çıktığı 13 lig maçında 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Belçikalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında ise takımı adına 3 gol kaydetti.

Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı...
G.Saray-Dinamo Kiev | CANLI
DİĞER
Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...
Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu'daki yangın için 1 günlük milli yas
VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler...
Okan Buruk: Avrupa'da oynuyorsanız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı... Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı... 19:45
İkas Eyüpspor'da flaş ayrılık! İkas Eyüpspor'da flaş ayrılık! 19:00
VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler... VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler... 18:09
Okan Buruk: Avrupa'da oynuyorsanız... Okan Buruk: Avrupa'da oynuyorsanız... 17:58
G.Saray-Dinamo Kiev | CANLI G.Saray-Dinamo Kiev | CANLI 17:47
Solskjaer'den Serdar Topraktepe'ye övgü! Solskjaer'den Serdar Topraktepe'ye övgü! 16:31
Daha Eski
F.Bahçeli sporcu Bolu'daki yangında hayatını kaybetti F.Bahçeli sporcu Bolu'daki yangında hayatını kaybetti 16:23
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 16:17
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı yayı bilgileri! Galatasaray - Dinamo Kiev maçı yayı bilgileri! 16:17
Sabalenka Avustralya Açık'ta yarı finalde! Sabalenka Avustralya Açık'ta yarı finalde! 15:07
M. City Brezilyalı stoperi kadrosuna kattı! M. City Brezilyalı stoperi kadrosuna kattı! 14:55
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 14:52