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Haberler Eyüpspor Yenilerin zirve keyfi

Yenilerin zirve keyfi

Ligin yeni ekipleri; Eyüpspor ile Göztepe’nin zirve yarışında olmaları ve Avrupa için iddialı konumda olmaları kamuoyunun takdirini topladı

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Yenilerin zirve keyfi

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın sonuna yaklaşılırken, ligde zirveyi zorlayan takımların birçoğunu sürpriz ekipler olması dikkat çekti. Özellikle lige bu sezon yükselen Eyüpspor ve Göztepe'nin zirve yarışına ortak ve Avrupa kupaları için iddialı konumda olmaları kamuoyunun takdirini topladı. Öte yandan lige geçen sezon yükselen ve bu sezona transfer yasağı ile başlayan Samsunspor'un da ligde üçüncü sırayı paylaşması dikkatleri üzerine çekti. Göztepe ve Eyüpspor ile birlikte bu sezon lige yükselen bir diğer ekip olan Bodrum FK ise 17. sırada yer alıyor. Ege temsilcisi, ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veriyor.

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