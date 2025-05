Arda Turan Avrupa sahnesinde! İşte yeni adresi

Bu sezon İkas Eyüpspor'un başında sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Genç teknik adam, geçtiğimiz sezon İkas Eyüpspor'u Trendyol 1. Lig'de zirveye taşıyarak Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı. Arda Turan yönetimindeki İkas Eyüpspor, Süper Lig'deki ilk sezonunda 53 puan toplayarak ligi 6. sırada bitirdi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Turan'ın yeni adresi artık Ukrayna. Habere göre Turan, Ukrayna Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Taraflar 2 yıllık bir sözleşme üzerinde el sıkıştı. Bu anlaşma, Arda Turan'ın ilk yurt dışı teknik direktörlük deneyimi olacak.

🚨🇺🇦 Arda Turan will sign in as new Shakhtar Donetsk manager in the next days, agreement done and here we go!Former Barça and Atlético midfielder will start new chapter at Shakhtar replacing coach Marino Pusic.Understand the contract will be valid until June 2027. 🇹🇷 pic.twitter.com/M0CAizuKNs