CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arda Turan Avrupa sahnesinde! İşte yeni adresi

Arda Turan Avrupa sahnesinde! İşte yeni adresi

Bu sezon İkas Eyüpspor’un başında sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Arda Turan'ın teknik direktörlüğe devam edeceği yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 12:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Turan Avrupa sahnesinde! İşte yeni adresi

Bu sezon İkas Eyüpspor'un başında sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Genç teknik adam, geçtiğimiz sezon İkas Eyüpspor'u Trendyol 1. Lig'de zirveye taşıyarak Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı. Arda Turan yönetimindeki İkas Eyüpspor, Süper Lig'deki ilk sezonunda 53 puan toplayarak ligi 6. sırada bitirdi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Turan'ın yeni adresi artık Ukrayna. Habere göre Turan, Ukrayna Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Taraflar 2 yıllık bir sözleşme üzerinde el sıkıştı. Bu anlaşma, Arda Turan'ın ilk yurt dışı teknik direktörlük deneyimi olacak.

F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı!
Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv ekranlarında! Yeni bölüm merakla bekleniyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek! Dolmabahçe'de kritik görüşme! İkinci bir barış masası mı kurulacak?
Fırtına'nın yıldızı için transfer savaşı!
G.Saraylı yıldıza övgü dolu sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan taraftarından yönetime tepki Milan taraftarından yönetime tepki 12:39
Beşiktaş-Rizespor maçı detayları! Beşiktaş-Rizespor maçı detayları! 12:18
Empoli-Hellas Verona maçı ne zaman? Empoli-Hellas Verona maçı ne zaman? 12:14
Beşiktaş maçına Macar VAR! Beşiktaş maçına Macar VAR! 12:11
Torino-Roma maçı ne zaman? Torino-Roma maçı ne zaman? 12:10
Venezia-Juventus maçı ne zaman? Venezia-Juventus maçı ne zaman? 12:00
Daha Eski
G.Saray'dan transfer şov! Çifte imza yolda G.Saray'dan transfer şov! Çifte imza yolda 11:52
Atalanta-Parma maçı ne zaman? Atalanta-Parma maçı ne zaman? 11:46
Lazio-Lecce maçı ne zaman? Lazio-Lecce maçı ne zaman? 11:36
Udinese-Fiorentina maçı ne zaman? Udinese-Fiorentina maçı ne zaman? 11:29
Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi! Aziz Yıldırım'dan Mourinho tavsiyesi! 11:15
Beşiktaş Mahmudu Bajo ile anlaşma sağladı! Beşiktaş Mahmudu Bajo ile anlaşma sağladı! 11:07