Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a konuk oluyor.

OAKA'da oynanan müsabakayı Miguel Angel Perez, Milos Koljensic ve Luka Kardum hakem üçlüsü yönetiyor. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

İLK ÇEYREK OYNANIYOR: PANATHINAIKOS 5-8 FENERBAHÇE BEKO

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus'tan CANLI yayınlanıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Dyshawn Pierre, Metecan Birsen ve Hamza Mestoğlu, maç kadrosunda yer almıyor.

THY EuroLeague'de yoluna 15 galibiyet ve on yenilgi ile devam eden Fenerbahçe Beko, ligin altıncı sırasında yer alıyor. Son olarak zorlu AS Monaco deplasmanında sahne alan Fenerbahçe, maçı 76-69 kaybetti.

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos, modern EuroLeague tarihinde bugüne dek 29 kez kozlarını paylaştılar. Bu 29 müsabakanın 15'ini Fenerbahçe, kalan 14'ünü ise Panathinaikos kazandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko, sahasında 83-69 ile kazanmayı başarmıştı.

Rakip Panathinaikos, EuroLeague'de tıpkı Fenerbahçe Beko gibi yoluna 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile devam ediyor. Son olarak Zalgiris deplasmanında sahne alan koç Ergin Ataman'ın ekibi, maçı 80-68 kaybetti.