Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 26. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor. Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 22:10 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 22:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a konuk oluyor.

OAKA'da oynanan müsabakayı Miguel Angel Perez, Milos Koljensic ve Luka Kardum hakem üçlüsü yönetiyor. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

İLK ÇEYREK OYNANIYOR: PANATHINAIKOS 5-8 FENERBAHÇE BEKO

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus'tan CANLI yayınlanıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Dyshawn Pierre, Metecan Birsen ve Hamza Mestoğlu, maç kadrosunda yer almıyor.

THY EuroLeague'de yoluna 15 galibiyet ve on yenilgi ile devam eden Fenerbahçe Beko, ligin altıncı sırasında yer alıyor. Son olarak zorlu AS Monaco deplasmanında sahne alan Fenerbahçe, maçı 76-69 kaybetti.

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos, modern EuroLeague tarihinde bugüne dek 29 kez kozlarını paylaştılar. Bu 29 müsabakanın 15'ini Fenerbahçe, kalan 14'ünü ise Panathinaikos kazandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko, sahasında 83-69 ile kazanmayı başarmıştı.

Rakip Panathinaikos, EuroLeague'de tıpkı Fenerbahçe Beko gibi yoluna 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile devam ediyor. Son olarak Zalgiris deplasmanında sahne alan koç Ergin Ataman'ın ekibi, maçı 80-68 kaybetti.

DİĞER
Asmalı Konak'ın Dilara'sı şimdi tanınmaz halde! İşte 62 yaşındaki Selda Özer'in son hali...
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları...
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi!
Efes galip: 105-91
150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paşa Adana'da galip! Paşa Adana'da galip! 21:56
Muci sağlık kontrolünden geçti! Muci sağlık kontrolünden geçti! 21:38
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! 21:23
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 21:00
10 numara Pepe 10 numara Pepe 20:55
PAOK'tan Razvan Lucescu'ya yeni sözleşme! PAOK'tan Razvan Lucescu'ya yeni sözleşme! 20:43
Daha Eski
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... 20:30
Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi! Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi! 20:25
Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Beko! Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Beko! 20:20
Konyaspor'a Zimbabweli stoper! Konyaspor'a Zimbabweli stoper! 20:17
Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli 19:44
Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! 19:40