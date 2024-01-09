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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'in 20. hafta mücadelesinde Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Atina'dan galibiyetle dönmek için parkeye çıkıyor. Panathinaikos - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 22:11 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 22:31
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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

Anadolu Efes THY Euroleague'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.

7 galibiyeti bulunan temsilcimiz Atina'da Ergin Ataman'ın takımına karşı galibiyet almak istiyor.

11 galibiyeti bulunan Yunanistan ekibi taraftarı önünde kazanmak istiyor.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT OYNANIYOR: PANATHINAIKOS 18-7 ANADOLU EFES

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PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 9 Ocak Salı günü saat 22:15'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

821. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçına çıkıyor. Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 573. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç TSİ 22.15'de başlayacak. Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

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