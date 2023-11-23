Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 10. haftasında Virtus Bologna ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi Virtus Bologna karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.
Virtus Bologna ise 9. haftada Yunan ekibi Panathinaikos karşısında 90-76 mağlup olmuştu.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot: Virtus Bologna 30 - 35 Fenerbahçe Beko
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VIRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 23 Kasım Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.