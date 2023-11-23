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Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Virtus Bologna'nın konuğu oluyor. Oynadığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan Dimitris Itoudis'in öğrencileri İtalyan temsilcisi karşısında galip gelerek 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 22:59
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Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 10. haftasında Virtus Bologna ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi Virtus Bologna karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

Virtus Bologna ise 9. haftada Yunan ekibi Panathinaikos karşısında 90-76 mağlup olmuştu.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot: Virtus Bologna 30 - 35 Fenerbahçe Beko

Haberimiz güncellenmektedir.

VIRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 23 Kasım Perşembe günü saat 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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