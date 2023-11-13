Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız deplasmanında

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız deplasmanında

Son dakika spor haberleri... THY Avrupa Ligi'nin sekizinci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 14 Kasım Salı günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız deplasmanında

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin sekizinci hafta mücadelesinde 14 Kasım Salı günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta da Sırbistan deplasmanına giden Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.

Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Kızılyıldız, 15. sırada bulunuyor.

Bu sezon iç sahada ASVEL ve Bayern Münih'i mağlup eden Sırbistan temsilcisi; Zalgiris, Monaco, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve Barcelona maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, geçen sezon bu deplasmanda uzatmalara giden müsabakayı 91-89 kaybetmişti.

DİĞER
İrem Derici'den yeni sevgilisiyle aşk dolu poz! Atakan Işıktutan'ı çabuk unuttu...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor: Gazze’de aktif tek bir hastane kalmadı! Kassam Tugayları direnişe devam ediyor
Çakar'dan Meler'e ağır eleştiri! "Bunun adı eyyamcılıktır"
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes Monaco deplasmanında!
THY Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 1
Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (13 Kasım 2023)
KYK BURS İLK ÖDEMESİ NE KADAR? | KYK bursu, kredisi ilk ay kaç TL yatacak?
Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (13 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak Stoper sorununu bitirecek transfer! Tarihte bir ilk olacak 10:18
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 10:18
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız sınavında! Fenerbahçe Beko Kızılyıldız sınavında! 10:16
Sacha Boey ayrılıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki Sacha Boey ayrılıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki 10:14
Emre Aşık'tan Beşiktaş değerlendirmesi Emre Aşık'tan Beşiktaş değerlendirmesi 09:53
Anadolu Efes Monaco deplasmanında! Anadolu Efes Monaco deplasmanında! 09:50
Daha Eski
Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte G.Saray'daki 5 sorun Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte G.Saray'daki 5 sorun 09:43
Çakar'dan Meler'e ağır eleştiri! "Bunun adı eyyamcılıktır" Çakar'dan Meler'e ağır eleştiri! "Bunun adı eyyamcılıktır" 09:41
Napoli'de Tudor sesleri! Napoli'de Tudor sesleri! 09:31
Beşiktaş - Başakşehir maçında flaş hakem yorumu! Beşiktaş - Başakşehir maçında flaş hakem yorumu! 09:27
F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "Dikkatli olsaydı kazanırlardı" F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "Dikkatli olsaydı kazanırlardı" 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var? 08:04