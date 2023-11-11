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THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 1 yaptı

THY Euroleague'de 7. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan'a kaybetti. Türk takımları bu sonuçlarla EuroLeague'in 7. haftasında 2’de 1 yaptı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:31
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THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 1 yaptı

THY EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı uzatmalarda 86-82'lik skorla mağlup ederek, ligdeki 3. galibiyetine uzandı.

Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Sırbistan ekibi Partizan'a 85-84'lük skorla kaybetti. EuroLeague'de 4 maç sonra kaybeden sarı-lacivertliler 2. mağlubiyetini aldı.

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da konuk olduğu ALBA Berlin'i 99-85 yenerek THY EuroLeague'deki 3. galibiyetini kazandı.

Euroleague'de geride kalan 7 haftada 1 maçı eksik olan Real Madrid liderlik koltuğunda yer alıyor. Madrid'i, Barcelona ile Fenerbahçe takip ediyor. Ligde Efes 13. sırada bulunurken, son sırada ASVEL yer alıyor.

EUROLEAGUE'DE 7. HAFTA OYNANAN MAÇLARIN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Olympiakos: 74 - Baskonia: 75

A. Efes: 86 - Zalgiris Kaunas: 82

Maccabi Tel Aviv: 93 - Bayern Münih: 90

Olimpia Milano: 83 - Valencia Basket: 52

Partizan: 85 - Fenerbahçe: 84

Real Madrid: 100 - Virtus Bologna: 74

ALBA Berlin: 85 - Panathinaikos: 99

Barcelona: 86 - Kızılyıldız: 81

AS Monaco: 80 - ASVEL: 70

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