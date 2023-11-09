Partizan - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Stark Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor.

Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

CANLI SKOR

İLK ÇEYREK SONUCU: PARTIZAN 23-27 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: PARTIZAN 47-56 FENERBAHÇE BEKO

PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Partizan - Fenerbahçe Beko müsabakası S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'in güncel formatında altı defa karşılaştı ve bu maçlarda üç galibiyet aldı.

2022-23 – Normal sezon – Partizan 94-97 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 72-73 Partizan

2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 77-79 Partizan

2013-14 – Normal sezon – Partizan 78-88 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 86-91 Partizan

2007-08 – Normal sezon – Partizan 72-76 Fenerbahçe Ülker