Partizan - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Stark Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor.
Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
CANLI SKOR
İLK ÇEYREK SONUCU: PARTIZAN 23-27 FENERBAHÇE BEKO
İLK YARI SONUCU: PARTIZAN 47-56 FENERBAHÇE BEKO
PARTIZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Partizan - Fenerbahçe Beko müsabakası S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'in güncel formatında altı defa karşılaştı ve bu maçlarda üç galibiyet aldı.
2022-23 – Normal sezon – Partizan 94-97 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 72-73 Partizan
2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 77-79 Partizan
2013-14 – Normal sezon – Partizan 78-88 Fenerbahçe Ülker
2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 86-91 Partizan
2007-08 – Normal sezon – Partizan 72-76 Fenerbahçe Ülker