Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı sonrası Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı sonrası Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, takımını ve taraftarları tebrik etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 23:47
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı sonrası Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe başantrenörü Itoudis, inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirtti.

Sağlam bir strateji uyguladıklarını anlatan Itoudis, şöyle konuştu:
"Öncelikle takımımı ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sağlam bir strateji ile oynadık. Bizim canımızı acıtacak oyuncuları olan bir takıma karşı iyi oynadık. İkinci şanslarda sorunlar yaşadık. Top kayıplarımız oldu. Rakibimiz iyi savunması olan bir takım. Hücumda doğru kararlar aldık. Atina'ya ölüm kalım maçına gidiyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen iyi basketbol oynuyoruz. Bunlar kolay olmuyor."

Olympiakos'un çok kaliteli bir ekip olduğunu aktaran Itoudis, "Sizi her zaman kırma şansı olan bir takım. Birbirimizi karşılıklı tanıyoruz. Bir önceki maçta 72 sayıda kaldılar ama son saniyede üçlük attılar. Bugün Tyler Dorsey'nin 17 saniye kala atmaması gereken şut vardı. Bazı şeyleri hata yaparak öğreniyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Lionel Messi'den flaş açıklama! PSG'deki geleceği tartışılıyordu...
5 ay önce doğum yapan 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! Burak Özçivit’in güzel eşi...
Ryan Kent'in hocasından transfer açıklaması!
G.Saray'dan 3 transfer bombası! Erden Timur Fransa'ya uçuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid seriyi İspanya'ya taşıdı!
F.Bahçe Beko seride 2-1 geriye düştü!
KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olimpiyat Stadı'nda o tarihten sonra maç yok! Olimpiyat Stadı'nda o tarihten sonra maç yok! 00:08
Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz 23:47
F.Bahçe Beko tur umudunu Yunanistan'a taşıdı! F.Bahçe Beko tur umudunu Yunanistan'a taşıdı! 22:43
F.Bahçe'de Itoudis taraftarla tartıştı! F.Bahçe'de Itoudis taraftarla tartıştı! 21:40
Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları! Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları! 21:20
VakıfBank'ı altın sette deviren F.Bahçe finalde! VakıfBank'ı altın sette deviren F.Bahçe finalde! 21:02
Daha Eski
Joao Pedro Brighton'da! İşte sözleşme detayları Joao Pedro Brighton'da! İşte sözleşme detayları 20:57
PSG'de kadro dışı bırakılan Messi özür diledi PSG'de kadro dışı bırakılan Messi özür diledi 20:02
Özer Hurmacı: Kaybetmemek için oynayacağız Özer Hurmacı: Kaybetmemek için oynayacağız 19:32
G.Saray'dan Ianis Hagi harekatı! G.Saray'dan Ianis Hagi harekatı! 19:28
Nadal İtalya Açık'tan çekildi! Nadal İtalya Açık'tan çekildi! 19:19
F.Bahçe'de Giresunspor mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Giresunspor mesaisi devam ediyor! 19:17