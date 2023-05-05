Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı sonrası Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe başantrenörü Itoudis, inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirtti.

Sağlam bir strateji uyguladıklarını anlatan Itoudis, şöyle konuştu:

"Öncelikle takımımı ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sağlam bir strateji ile oynadık. Bizim canımızı acıtacak oyuncuları olan bir takıma karşı iyi oynadık. İkinci şanslarda sorunlar yaşadık. Top kayıplarımız oldu. Rakibimiz iyi savunması olan bir takım. Hücumda doğru kararlar aldık. Atina'ya ölüm kalım maçına gidiyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen iyi basketbol oynuyoruz. Bunlar kolay olmuyor."

Olympiakos'un çok kaliteli bir ekip olduğunu aktaran Itoudis, "Sizi her zaman kırma şansı olan bir takım. Birbirimizi karşılıklı tanıyoruz. Bir önceki maçta 72 sayıda kaldılar ama son saniyede üçlük attılar. Bugün Tyler Dorsey'nin 17 saniye kala atmaması gereken şut vardı. Bazı şeyleri hata yaparak öğreniyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.