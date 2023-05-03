Zalgiris 66 - 77 Barcelona (Maç sonucu ÖZET İZLE)

THY EuroLeague play-off çeyrek finali 3. maçında İspanyol devi Barcelona, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 77-66 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.

Zalgirio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-10 önde kapatan Barcelona, ilk yarıyı da 29-26 önde tamamladı. İkinci yarıda da Zalgiris'in skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya ekibi, üçüncü periyodunu 61-48 önde geçtiği mücadeleden 77-66 galip ayrıldı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın da formasını giydiği Barcelona, bu sonucun ardından seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.