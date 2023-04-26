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Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four'a kalmak için Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:45
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

HEDEF FİNAL FOUR!

Normal sezonu 19 galibiyet 15 mağlubiyetle 8'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yunan ekibi karşısında Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele edecek. 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride Olympiacos, ev sahibi avantajına sahip olduğu için ilk 2 maçı kendi sahasında oynayacak. Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiacos kazanma başarısı gösterdi. Yunan ekibi, sahasında oynanan karşılaşmada 94-67, İstanbul'da oynanan maçta ise 93-73'ük skorla parkeden galip ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 EKSİK, 3 BELİRSİZ

Oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncu forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Nemanja Bjelica, Devin Booker ve Samet Geyik, Yunanistan kafilesinde yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin, Metecan Birsen ve Marko Guduric'in durumları maç saatinde belli olacak. Üç oyuncunun da sahada olması daha kuvvetli bir ihtimal olarak göze çarpıyor.



ITOUDIS: ŞU ANDA EUROLEAGUE'DEKİ EN İYİ VE EN TUTARLI TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, takımda sakat oyuncuların fazla olduğunu ancak mücadele edeceklerini belirterek, "Organizasyon olarak yeniden play-off'a kaldığımız için gururluyuz. Bu, sezon başındaki hedeflerimizden biriydi. Şu anda EuroLeague'deki en iyi ve en tutarlı takıma karşı oynayacağız. İyi basketbol oynuyorlar, organizeler, çok iyi bir koç ekibi ve oyuncuları var. Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor. Maalesef durum bu ama çok kararlıyız. Önümüzdeki iki maçlık seriden ders çıkararak ilerleyeceğiz. Oraya gidip mücadelemizi vermek istiyoruz" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;

  • Real Madrid - Partizan Belgrad
  • Barcelona - Zalgiris Kaunas
  • As Monaco - Maccabi Tel Aviv

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