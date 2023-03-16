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Anadolu Efes - Partizan maçı sonrası Obradovic: Oyuncularımla gurur duyuyorum

THY EuroLeague'de Anadolu Efes evinde Partizan'a mağlup oldu. Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 23:27
Anadolu Efes - Partizan maçı sonrası Obradovic: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes galibiyeti sonrası konuştu. Obradovic, son iki sezonun Avrupa şampiyonuyla oynadıklarını hatırlatarak "Maçın zor olacağını biliyorduk. Mücadeleye çok zayıf başladık. Rakibe çok kolay basket imkanları tanıdık. Sonrasında toparlanmaya başladık ve maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu galibiyet bizim için çok önemli. Play-off maçı havasında geçti. Anadolu Efes gerçekten güçlü bir takım. Son iki sezonda gösterdikleri performanstan dolayı Ergin Ataman, oyuncuları ve kulübü tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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