Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Partizan maçı sonrası konuştu! "Fazla top kaybı yaptık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Partizan maçı sonrası konuştu! "Fazla top kaybı yaptık"

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a 97-84 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maça iyi başladıktan sonra çok fazla top kaybı yaptık. Oyunun kontrolünü kaybettik." açıklamalarında bulundu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 23:16
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Partizan maçı sonrası konuştu! "Fazla top kaybı yaptık"

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibine 97-84 yenildikleri maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, "Maça iyi başladıktan sonra çok fazla top kaybı yaptık. Oyunun kontrolünü kaybettik. Daha sonra onlara kolay basket imkanı verdik. Yaptığımız top kayıplarıyla 16 sayı buldular. İkinci yarıda maçın dengesini kaybettik. Zor şutlarda isabet bulmayı başardılar. Rakibimiz çok önemli bir galibiyet aldı. Onları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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