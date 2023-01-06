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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ASVEL galibiyetini değerlendirdi!

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes evinde ASVEL'i ağırladı. Temsilcimiz Fransız ekibini 78-72 mağlup etti. Karşılaşma sonu Ergin Ataman ASVEL galibiyetini değerlendirdi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 22:57
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ASVEL galibiyetini değerlendirdi!

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında ağırladığı Fransa ekibi ASVEL'i 78-72 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, zor ama önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ergin Ataman, ASVEL'in her maçta savaşan bir takım olduğunu ifade ederek "Oyundan önce ASVEL'in çok tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Her maçta kazanmak için savaşıyorlar. Bugün bizim hücum performansımız benim için sürpriz oldu, istediğimiz performansta değildik. Çok boş atış kaçırdık ve kontrolsüzdük. Son 5-6 dakikada savunmadaki mücadelemizle maçı çevirdik. Özellikle Dunston perde oyununda çok iyiydi. Bizim için zor bir zafer oldu, iyi oynadığımızı söyleyemem. Her maç çok önemli ve puan durumunu ilgilendiren çok önemli bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ataman, Micic ve Clyburn'ün son çeyrekte kendilerini gösterdiğini de sözlerine ekleyerek, bu 2 oyuncunun da katkısıyla önemli bir zafere imza attıklarını kaydetti.

"Singleton katkı sağlayacaktır"

Anadolu Efes'in yeniden anlaşmaya vardığı Chris Singleton hakkındaki soruyu yanıtlayan Ergin Ataman, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta çift maç haftasında Singleton takımla beraber olacak. İspanya'da durumunu değerlendireceğiz. Kendisiyle telefonda konuştum. Basketbol antrenmanı yapmamış ama fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Takımın sistemini bilen ve oyuncuları tanıyan bir oyuncu. Çabuk adapte olmasını bekliyorum çünkü vakit yok. Büyük bir aksilik ve bir sağlık problemi olmazsa, Valencia maçında kadroda olacak. Ne kadar oynayacağının durumunu da değerlendireceğiz."

Singleton'ın kendileri için birinci tercih olduğunu da söyleyen Ataman, "Kendisinin kararı 6 ay basketbola ara vermekti. Şimdi basketbolu özlediğini söyledi ve birçok teklif almasına karşın bizi tercih etti. Kendisi son dönemdeki başarılarda bizim ana karakterlerimizden birisiydi. Tecrübeli bir oyuncu ve bize katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.

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