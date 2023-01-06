Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 17. haftasında Fransa temsilcisi Asvel'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak Anadolu Efes - Asvel maçı 6 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.