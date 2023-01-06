Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 17. hafta maçında Fransa temsilcisi Asvel ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 12:01
Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 17. haftasında Fransa temsilcisi Asvel'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak Anadolu Efes - Asvel maçı 6 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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