Haberler THY EuroLeague Avrupa’nın en büyüğü Anadolu Efes (Almanak 2022)

Avrupa’nın en büyüğü Anadolu Efes (Almanak 2022)

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki THY Avrupa Ligi finalinde A.Efes, İspanyol devi R.Madrid’i 58-57 yenerek üst üste 2. kez zafere ulaştı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Avrupa’nın en büyüğü Anadolu Efes (Almanak 2022)

Final Four yarı finalinde Yunanistan'dan Olympiakos'u Micic'in son saniye basketiyle 77-74 yenerek finale çıkan Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid'le finalde kozlarını paylaştı. Real Madrid, ilk çeyreği 15-14 önde tamamladı. İspanyollar, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti. 3. Çeyreğin bitimine 33 saniye kala Poirier ile Anderson arasında tartışma yaşandı. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakemler, Anderson ve Poirier'i sportmenlik dışı faulle cezalandırdı. Real Madrid, son çeyreğe 42-40 önde girdi. Final periyoduna iyi başlayan Anadolu Efes, Micic'in isabetli dış atışıyla 32. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 42-43. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Causeur ve Llull ile etkili olan Real Madrid'e savunmada Singleton, hücumda ise Micic ve Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, müsabakadan 58-57 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. 2020-21'de de Köln'de düzenlenen Final Four'da yarı finalde CSKA Moskova karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, 30 Mayıs'ta FC Barcelona ile karşılaştığı final maçını da 86-81 kazanıp, tarihinin ilk THY Euroleague şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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