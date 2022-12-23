Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ededcek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak Anadolu Efes - Panathinaikos maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN BAŞARISI YARI YARIYA

Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan ekip 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.

Ligde çıktığı son iki maçta, iç sahada İspanyol ekip Cazoo Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Sırp ekip Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak. Panathinaikos da son iki maçında deplasmanlarda Valencia Basket (94-91) ve Barcelona'ya (74-68) mağlup oldu.