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Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 15. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 12:00
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ededcek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak Anadolu Efes - Panathinaikos maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN BAŞARISI YARI YARIYA

Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan ekip 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.

Ligde çıktığı son iki maçta, iç sahada İspanyol ekip Cazoo Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Sırp ekip Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak. Panathinaikos da son iki maçında deplasmanlarda Valencia Basket (94-91) ve Barcelona'ya (74-68) mağlup oldu.

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