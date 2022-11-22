AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AS MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 22 Kasım Salı saat 21.00'de başlayacak. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyo