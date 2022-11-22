Haberler THY EuroLeague AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 9. hafta maçında Fransa temsilcisi AS Monaco ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 15:33 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 16:00
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AS MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 22 Kasım Salı saat 21.00'de başlayacak. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyo

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