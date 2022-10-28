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ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI MAÇ 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Euroleague maçı saat kaçta?

THY Euroleague'de heyecan dorukta! İki temsilcimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe 4'te 4 yaparak muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Anadolu Efes ise 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 17:24 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 17:30
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI MAÇ 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Euroleague maçı saat kaçta?

THY Euroleague'de heyecan dorukta! Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ile Dimitris İtudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. 5. hafta müsabakası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 28 Ekim Cuma günü saat 20.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 4'TE 4 İLE BAŞLADI!

Sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor. Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 7'sinde ise Anadolu Efes galip geldi.

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