Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

Türk Hava Yolları EuroLeague'de Fenerbahçe Beko erteleme maçında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek. 29 Mart Salı günü oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:06
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında 29 Mart Salı günü Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor.

Konuk ALBA Berlin ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son karşılaşmada İspanya'nı Barcelona ekibine deplasmanda 88-67 mağlup olmuştu.

İki takım arasında ligde bu sezon oynanan ilk karşılaşmayı Alman temsilcisi evinde 84-70'lik skorla kazanmıştı.

DİĞER
Şarkıcı Nadide Sultan’ın oğlu Kaan ilgi odağı oldu! İşte Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...
Bu defa madur Mauro Icardi! Wanda Nara güvenlik görevlisi Augustin Lungueira ile aldattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor